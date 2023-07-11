Гость Петербурга ответит перед судом за опасный маневр. Он сбил бабушку, сдавая назад на Новоизмайловском

Прокуратура Петербурга
Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении водителя автомобиля, который сбил пожилую женщину, причинив ей серьезные травмы. Как было дело, ведомство показало на видео.
ДТП случилось днем 12 апреля 2022 года в «кармане» Новоизмайловского проспекта, сообщает 11 июля пресс-служба прокуратуры Петербурга. По версии следствия, обвиняемый, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ехал задним ходом на автомобиле Skoda Octavia и сбил 82-летнюю женщину. На записи видно, что маневр был не внезапным, задом он сдавал уже несколько метров. В процессе водитель остановился пропустить едущий по «карману» автомобиль, но затем продолжил движение, не пропустив переходящую дорогу бабушку.
Потерпевшая получила тяжелые травмы. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.