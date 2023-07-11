    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    763мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.49eur100.42

    Гость Петербурга ответит перед судом за опасный маневр. Он сбил бабушку, сдавая назад на Новоизмайловском

    809
    6 комментариев

    Прокуратура Петербурга

    Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении водителя автомобиля, который сбил пожилую женщину, причинив ей серьезные травмы. Как было дело, ведомство показало на видео.

    ДТП случилось днем 12 апреля 2022 года в «кармане» Новоизмайловского проспекта, сообщает 11 июля пресс-служба прокуратуры Петербурга. По версии следствия, обвиняемый, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ехал задним ходом на автомобиле Skoda Octavia и сбил 82-летнюю женщину. На записи видно, что маневр был не внезапным, задом он сдавал уже несколько метров. В процессе водитель остановился пропустить едущий по «карману» автомобиль, но затем продолжил движение, не пропустив переходящую дорогу бабушку.

    Потерпевшая получила тяжелые травмы. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с пешеходом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close