Петербургского дезертира задержали недалеко от дома в Невском районе

В Петербурге за месяц нашли мобилизованного, который оставил часть. Он вернулся домой.



31-летнего жителя Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали накануне около семи вечера на Октябрьской набережной, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. Мужчина находится в федеральном розыске по делу о «самовольном оставлении части или места службы, а равно неявки в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца».



Мужчина был объявлен в федеральный розыск в июне этого года.

