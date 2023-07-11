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    Петербургского дезертира задержали недалеко от дома в Невском районе

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    В Петербурге за месяц нашли мобилизованного, который оставил часть. Он вернулся домой.

    31-летнего жителя Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали накануне около семи вечера на Октябрьской набережной, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. Мужчина находится в федеральном розыске по делу о «самовольном оставлении части или места службы, а равно неявки в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца».

    Мужчина был объявлен в федеральный розыск в июне этого года.

    Его нашли неподалеку от адреса, где он был прописан.

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