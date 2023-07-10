Суд признал незаконными следственные действия, последовавшие после визита Бастрыкина на намыв

Жалоба адвоката Дмитрия Октысюка была зарегистрирована Василеостровским судом в конце мая. Защитник от лица охранника стройки «Группы ЛСР» на намыве просил признать следственные действия незаконными. Дело в том, что дело о превышении полномочий работником частной охранной организации было возбуждено 16 мая. Аликпачов получил статус подозреваемого. Но постановление о возбуждении было отменено в тот же день — вмешался первый заместитель генпрокурора России.

Василеостровский районный суд рассмотрел жалобу адвоката, поданную в интересах охранника Асхаба Аликпачова. Это он весной не пускал на территорию стройплощадки главу СКР Александра Бастрыкина. Защитник Аликпачова просил признать последовавшие следственные действия незаконными. 10 июля суд жалобу удовлетворил, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тем не менее, статус подозреваемого не исчез. 18 мая охранник был допрошен. Начались следственные действия по несуществующему уголовному делу. Были обыски, изъятие компьютеров и документации. Из-за этого охранник не получил зарплату.

О том, как Александр Бастрыкин пытался попасть на намыв и во что это вылилось, читайте на «Фонтанке».