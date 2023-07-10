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    Июль ставит температурные рекорды в масштабах планеты: почему это плохо

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    Начало июля стало рекордно жарким за всю историю наблюдений на планете Земля, сообщает 10 июля ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

    По данным ВМО, 4 и 7 июля средняя температура составила около 17,2 градуса Цельсия, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда, зафиксированного семь лет назад.

    И радоваться тут нечему. «Фонтанка» писала, что аномальная жара 2023 года в США и температурные рекорды последних лет связаны в том числе с явлением Эль-Ниньо.

    Этим летом ученые объявили о начале Эль-Ниньо 9 июня. Эффект возникает при повышении температуры на поверхности воды в морях. Месяц назад вода в Тихом океане была всего на 0,5 градуса теплее, чем обычно в это время. Но специалисты считают — последствия этого могут быть катастрофическими.

    По прогнозу, Эль-Ниньо заметно изменит погоду в масштабах планеты — может принести засуху в Австралию, в Индии ослабит муссоны.

    Между тем рост средних температур воздуха на Земле всего на полтора градуса ощутимо ударит по экономике. А в 1997–1998 годах из-за вызванных Эль-Ниньо штормов и наводнений погибли около 23 тысяч человек.

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    Жаркий июльЭль-Ниньо
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