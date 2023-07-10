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    В Москве арестован подозреваемый в «зеленом» нападении на адвоката Елену Пономареву

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    Кунцевский районный суд заключил под стражу мужчину, который напал на адвоката Елену Пономареву и облил женщину зеленкой на автобусной остановке в районе Рублевского шоссе. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

    «Постановлением суда Морозов Павел Валерьевич заключен под стражу до 7 сентября 2023 года», — говорится в официальном телеграм-канале пресс-службы.

    ГСУ СК по Москве в свою очередь сообщает об аресте двух мужчин в рамках уголовного дела о хулиганстве.

    Напомним, личность обоих подозреваемых была установлена менее чем за сутки. Мужчин задержали в Петербурге при содействии местных оперативников.

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