Мощный пожар на Менделеевской одолели спустя 10 часов

Десять часов потребовалось, чтобы потушить и пролить производственно-складское помещение в Калининском районе Петербурга, горевшее на тысячах «квадратов».



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Менделеевской, 9, ликвидировали немногим позже двух часов дня. Здание тушили с четырёх часов утра, задействовать пришлось более сотни человек.



Работу осложняли дымовая завеса и большое количество горючих и легковоспламеняющихся веществ. Огонь остановили на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.



Из опасной зоны эвакуировали семерых, сведений о пострадавших не поступало. Пожар мог начаться из-за сбоя в технологическом процессе. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки контролирует прокуратура Калининского района города.

