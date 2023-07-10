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    Мощный пожар на Менделеевской одолели спустя 10 часов

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    Десять часов потребовалось, чтобы потушить и пролить производственно-складское помещение в Калининском районе Петербурга, горевшее на тысячах «квадратов».

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Менделеевской, 9, ликвидировали немногим позже двух часов дня. Здание тушили с четырёх часов утра, задействовать пришлось более сотни человек.

    Работу осложняли дымовая завеса и большое количество горючих и легковоспламеняющихся веществ. Огонь остановили на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.

    Из опасной зоны эвакуировали семерых, сведений о пострадавших не поступало. Пожар мог начаться из-за сбоя в технологическом процессе. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки контролирует прокуратура Калининского района города.

    Уже есть вопросы к хранению материалов и производству краски. Сообщалось, что в этом году объект проверяли и остались разочарованы исполнением требований пожарной безопасности.

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    Комментарии 4

    Гость10 Июл 2023 в 15:50
    Атлас сгорел?
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