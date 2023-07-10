«Лежишь и пятки соседа нюхаешь». Туристы шокированы ценами в Сочи и отсутствием бесплатных пляжей

В этом году в Сочи планируют принять более 7 миллионов гостей Фото: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





В Сочи — пик высокого сезона. Пляжи заполнены, пробки парализовали город. Билеты на поезда купить сложно, туристы едут на своих автомобилях. Как и каждый сезон, отдыхающие жалуются на неподъемные цены, а местные — на наглых туристов, которые считают каждую копейку, питаются дешевыми продуктами и пьют пиво за 100 рублей. Журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич поговорила и с теми, и с другими.

Мэрия Сочи отчитывается — загрузка отелей и гостиниц в Сочи на побережье превысила 85 %. В горном кластере города-курорта занято 74 % номеров.



— Город уже принял своего трехмиллионного туриста, и это не предел. Планируем в этом году побить свой же рекорд и принять в целом более 7,2 миллиона гостей. Курорт может обеспечить всем туристам комфортный отдых, высокий уровень сервиса и полную безопасность, — приводит слова замглавы Сочи Олега Бурлева пресс-служба городской администрации.

Рост турпотока в Сочи по железной дороге за июнь по сравнению с прошлым годом превысил 40%, утверждают в мэрии. Только за прошедшую неделю на курорт поездами прибыли почти 233 тысяч человек, самолетами — около 208 тысяч пассажиров, еще 57,5 тысячи заехали через автомобильный пункт пропуска «Магри». В общей сложности рост турпотока по всем видам транспорта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года превысил 20%.

Фото: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Битва за места у моря Сочи, это, конечно, не Анапа, где уже почти закончились стоячие места на пляжах, но народу на субтропическом курорте очень много. Лежат друг на друге, и вариантов найти более-менее свободный городской пляж нет. Инесса Голикова приехала в Сочи из Магадана, захотелось солнца и тепла. Отдыхает в центре Адлера, где мест на пляже днем с огнем не найти.

— Буквально лежишь и пятки соседа нюхаешь. Весь пляж уставлен платными лежаками и зонтами, только небольшая каемка у моря остается тем, кто не хочет всё это арендовать. А там людей набивается — ужас. Друг на друге. Каждый день выкладывать от тысячи рублей не хочется, мы же не миллионеры, — говорит Инесса. — Вот и приходится приходить на пляж к 6 утра, чтобы место занять, а потом, если уйдешь на обед, уже приходится за лежак платить, потому что мест нет. Хоть весь день лежи, карауль, обугливайся.

— Дети орут, взрослые пиво пьют, собачки эти маленькие тявкают. В море всё кишит, поплавать нереально. Нам подсказали пляж, который находится на границе с Абхазией, там народу не много, но туда только на такси. По километрам не далеко, а заплатили мы 1200 рублей туда и обратно. Цены на проезд, конечно, бешеные. Зато хоть наплавались в свое удовольствие. Правда, там военная часть и огромный локатор вертится и гудит всё время, — говорит туристка.

Пляж, который называют «Крылья Балтики», пока не такой заполненный, но добраться до него можно только на машине Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Еще один более-менее свободный пляж в районе Адлерского железнодорожного вокзала в этом году погряз в мусоре. Раньше там стояли урны, их убирали, в этом году всё изменилось. Выросли огромные кучи мусора, который разлагается на жаре. Это фактически единственный пляж, на который после работы заезжают местные.

Люди возмущены таким отношением к пляжам, отдыхающие могли бы забирать мусор с собой ЧП Сочи / Т.me

Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Лежак по цене квартиры Туристов шокирует стоимость аренды зонтов и шезлонгов на пляжах Сочи. Прайсом одного из них, он принадлежит крупному отелю, делятся в соцсетях. Так, судя по прейскуранту, просто полежать на гальке обойдется в 2 тысячи рублей, аренда шезлонга — 2900 рублей, беседки — 10 тысяч рублей. Взять напрокат кресло-мешок на день — 1500 рублей.

Вообще, по Водному кодексу, пляжи — это общая территория и не может никому принадлежать читатели SOCHI1.RU

В соцсетях обсуждают чересчур высокую стоимость аренды пляжного оборудования и общее состояние пляжей.

— Пляж «Марриотт», всё бесплатно или уже включено в проживание, но пляж — ужас, лежаки плотно стоят, как шпроты в банке, о камни все ноги переломаешь, ну и в целом набережная ужасная, один бетон везде, бетонные отбойники, променад под открытом солнцем, ни одного деревца, кто додумался так сделать, понятно, что проще в бетон всё закатать, чем за газоном и деревьями ухаживать, посмотрели мы на это и умотали обратно в горы, за пляжным отдыхом только за границу, — написал один из пользователей.

Другой пользователь отметил, что и цены на проживание в отеле, который задрал цены на пляжное оборудование, заоблачные.

— Да это смешно, сейчас посмотрел цены, за 10 ночей хотят 634 тысячи рублей на двоих, и это без питания! Кто в здравом уме поедет сюда, а не в элитный отель в Турции? — негодует мужчина.

Хотите «ракушку» на день по стоимости номера в отеле? Краснодарский край / Т.me

Ранее другой турист опубликовал ценник на самом дорогом пляже Сочи — «Дельмар». Там аренда шезлонга на первой линии стоит также 2000 рублей, а «ракушки» — это что-то вроде беседки, 5 тысяч рублей, то есть фактически как сутки аренды жилья. Есть и VIP-«ракушки» за 7 тысяч рублей. Кстати, судя по видео, немного желающих платить такие деньги за пляжное оборудование.



Отдыхающая из Москвы Татьяна Макарова много лет приезжает в Сочи, но впервые видит, что туристов фактически лишили возможности бесплатно загорать на городских пляжах. Их просто вынуждают брать в аренду лежаки.

— Мы всегда отдыхаем в центре Сочи, раньше там оставалась часть пляжей без шезлонгов и зонтов, мы просто немного отходили подальше, но теперь такой возможности нет. Заставили оборудованием всё до самой воды. Это просто возмутительно. Я была на пляжах Израиля, Кипра, там нет вообще закрытых пляжей для гостиниц, всё открыто. Тут одни заборы, за ними пустые пляжи. А мы как селедки в бочке сидим, — говорит пенсионерка. Она не готова платить сумасшедшие деньги, чтобы просто покупаться в море и насладиться солнцем. И категорически осуждает политику администрации города, которая сдала все пляжи в аренду. — Я слежу за сочинскими новостями, подписана на несколько местных телеграм-каналов, и там всё время власти отчитываются, что тот пляж привели в порядок, этот. А по факту все они становятся платными. Арендатор вкладывает огромные деньги, хочет их вернуть и дерет с туристов. А нам просто нужны хороший широкий пляж и чистое море, больше ничего. Как в Абхазии. Этот навязчивый сервис отбивает охоту ехать в Сочи, — говорит Татьяна.

Арендаторы в погоне за прибылью, по ее словам, заставили всю набережную разномастными кафе, и вместо аромата моря туристы вдыхают запахи шашлыков, чебуреков и другой еды, а вместо шума прибоя слышат крики разных зазывал.

Сочинские деликатесы Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Они одной кукурузой питаются В этом году в Сочи к туристическому сезону открылось много новых кафе и ресторанов, однако посетителей в них немного, только респектабельные. Основная масса туристов, особенно те, которые живут в частном секторе, питаются в дешевых столовых или готовят сами. Администратор нового ресторана в Сочи Карина говорит, что в июне почти не заработали, только открылись, да и сейчас не бывает полной посадки.

— Им не нужны наши изыски, которые долго придумывал наш шеф-повар, чтобы удивить гостей. Они одной кукурузой на пляжах питаются. Закупаются в «Магните», пьют дешевое пиво из кег и паленое вино. Понятно, что все хотят на море и у большинства россиян нет денег на полноценный отдых. Да и цены существенно выросли в этом году, — говорит Карина. Владелица гостевого дома в Имеретинской низменности Ирина Антонян рассказала, что в этом году практически все туристы решили готовить сами, еще никогда общая кухня не была так востребована. Пришлось дополнительно закупать посуду и кастрюли.

— Те, кто едет на машинах, вообще всё везут с собой. Остальные еду покупают в «Пятерочках» и «Магнитах». Я прямо вижу, как обнищали. Раньше не хотелось им стоять у плиты в отпуск, днем в столовых питались, по вечерам в кафе или рестораны ходили. Теперь каждый день у нас шашлыки, сами жарят. Мы уже задохнулись от этого угарного газа. Смотришь, каждую копеечку считают, — говорит Ирина.

Всё это касается, конечно, жителей небогатых регионов, москвичи в Сочи наслаждаются жизнью, для них цены привычные. Даже черешня по 500 рублей — как на сочинском рынке! Кстати, про фрукты: многие туристы едут в Сочи за фруктами, но всё, что продается на рынках и в магазинах, не местное, оттого и дорогое, да и не очень вкусное. Сочинские садоводы не могут накормить такое количество людей.