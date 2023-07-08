Убил, спрятал в бочку и переехал к другой. В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки

СК Новгородской области сообщает о том, что меньше чем за сутки после обнаружения тела 23-летней жительницы города задержан подозреваемый в её убийстве.



Как уточняет пресс-служба ведомства 8 июля, мужчина, по версии следствия, задушил возлюбленную во время ссоры из-за ревности ручкой от сумочки еще в начале июня. После этого он спрятал тело в бочку, и позвал знакомых, чтобы вынести её на балкон. Их он обманул, сказав, что там удобрения.