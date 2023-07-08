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    Убил, спрятал в бочку и переехал к другой. В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки

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    СК Новгородской области сообщает о том, что меньше чем за сутки после обнаружения тела 23-летней жительницы города задержан подозреваемый в её убийстве.

    Как уточняет пресс-служба ведомства 8 июля, мужчина, по версии следствия, задушил возлюбленную во время ссоры из-за ревности ручкой от сумочки еще в начале июня. После этого он спрятал тело в бочку, и позвал знакомых, чтобы вынести её на балкон. Их он обманул, сказав, что там удобрения.

    пресс-служба СУ СК по Новгородской области

    А через месяц мужчина съехал с квартиры к другой девушке. Там он был сегодня и задержан. Вину в совершенном убийстве, как сообщает СК, он признал.

    Возбуждено уголовное дело.

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