На балконе в Великом Новгороде нашли бочку с телом девушки. Она была связана скотчем, а во рту кляп

СК Новгородской области возбудил уголовное дело после того, как на балконе одного из домов нашли бочку с телом 23-летней девушки.
Как 8 июля сообщают местные СМИ со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального
В поисках дочери она вместе с сотрудниками полиции приехала к квартире, где та жила в последнее время. На балконе нашли странную бочку. Когда сотрудники правоохранительных органов заглянули внутрь, то увидели тело девушки, обернутое целлофаном.
Помимо этого, по предварительной информации, во рту у жертвы был кляп, а руки и ноги стянуты скотчем.
Дело возбуждено по статье «убийство». Следствие очень хочет пообщаться с парнем погибшей, который из квартиры пропал.
Некоторые СМИ сообщают, что девушка работала дизайнером в Петербурге.