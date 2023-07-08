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    На балконе в Великом Новгороде нашли бочку с телом девушки. Она была связана скотчем, а во рту кляп

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    СК Новгородской области возбудил уголовное дело после того, как на балконе одного из домов нашли бочку с телом 23-летней девушки.

    Как 8 июля сообщают местные СМИ со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК Анастасию Садриеву, в полицию накануне обратилась мать девушки и сообщила, что та внезапно перестала отвечать на телефонные звонки.

    В поисках дочери она вместе с сотрудниками полиции приехала к квартире, где та жила в последнее время. На балконе нашли странную бочку. Когда сотрудники правоохранительных органов заглянули внутрь, то увидели тело девушки, обернутое целлофаном.

    Помимо этого, по предварительной информации, во рту у жертвы был кляп, а руки и ноги стянуты скотчем.

    Дело возбуждено по статье «убийство». Следствие очень хочет пообщаться с парнем погибшей, который из квартиры пропал.

    Некоторые СМИ сообщают, что девушка работала дизайнером в Петербурге.

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    Великий НовгородУбийство девушкиТело в бочке
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