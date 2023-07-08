На балконе в Великом Новгороде нашли бочку с телом девушки. Она была связана скотчем, а во рту кляп

СК Новгородской области возбудил уголовное дело после того, как на балконе одного из домов нашли бочку с телом 23-летней девушки.



Как 8 июля сообщают местные СМИ со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК Анастасию Садриеву, в полицию накануне обратилась мать девушки и сообщила, что та внезапно перестала отвечать на телефонные звонки.

В поисках дочери она вместе с сотрудниками полиции приехала к квартире, где та жила в последнее время. На балконе нашли странную бочку. Когда сотрудники правоохранительных органов заглянули внутрь, то увидели тело девушки, обернутое целлофаном.