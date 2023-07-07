Медведев в Петербурге провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Встреча состоялась 7 июля в Петербурге на территории АО «Обуховский завод» концерна ВКО «Алмаз-Антей», сообщается в официальном телеграм-канале Дмитрия Медведева.



Начиная встречу, Медведев сказал, что концерн «Алмаз-Антей» производит большинство средств противовоздушной обороны которые применяются и в обычных условиях и в условиях СВО.

По его словам, в настоящий момент вооруженные силы Украины используют ряд западных систем и средств поражения. Среди них, отметил зампредседателя Совбеза, и реактивные системы залпового огня, различные типы беспилотников, а на украинских истребителях стоят западные ракеты. «Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью», — добавил он и подчеркнул, что ситуация весьма серьезная.