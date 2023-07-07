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    Медведев в Петербурге провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ

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    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. Встреча состоялась 7 июля в Петербурге на территории АО «Обуховский завод» концерна ВКО «Алмаз-Антей», сообщается в официальном телеграм-канале Дмитрия Медведева.

    Начиная встречу, Медведев сказал, что концерн «Алмаз-Антей» производит большинство средств противовоздушной обороны которые применяются и в обычных условиях и в условиях СВО.

    По его словам, в настоящий момент вооруженные силы Украины используют ряд западных систем и средств поражения. Среди них, отметил зампредседателя Совбеза, и реактивные системы залпового огня, различные типы беспилотников, а на украинских истребителях стоят западные ракеты. «Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью», — добавил он и подчеркнул, что ситуация весьма серьезная.

    Медведев призвал серьёзно смотреть на поставку Западом новых вооружений Киеву и потребовал создавать надёжную систему противовоздушной обороны, в том числе в зоне спецоперации и для объектов, удаленных от линии соприкосновения, то есть по сути для гражданских объектов.

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