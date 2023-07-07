Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции сбежавшего из страны Артема Усса

Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции российского бизнесмена Артема Усса, которой весной этого скрылся из под домашнего ареста. Об этом 7 июля сообщает агентство ANSA со ссылкой на решение инстанции.
Отмена решения об экстрадиции в США принята, поскольку Усс больше не находится в стране. Как пояснил ТАСС адвокат россиянина, пока нет обоснования решения, нельзя сказать, сняты ли обвинения в контрабанде нефти. Генеральная прокуратура обосновала отмену экстрадиции именно на основании того, что данный пункт обвинения не считается в итальянском законодательстве преступлением.
Напомним, 24 марта стало известно, что бизнесмен и сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии на борту частного самолёта из международного аэропорта Линате около Милана. Corriere della Sera сообщала, что он срезал электронный браслет, и к дому, где он находился, приехали карабинеры. Дверь им никто не открыл.
Артём Усс исчез после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Там ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций.
20 апреля Александр Усс заявил, что покидает свой пост губернатора Красноярского края и продолжит работу на федеральном уровне.