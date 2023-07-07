Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции сбежавшего из страны Артема Усса

Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции российского бизнесмена Артема Усса, которой весной этого скрылся из под домашнего ареста. Об этом 7 июля сообщает агентство ANSA со ссылкой на решение инстанции.



Отмена решения об экстрадиции в США принята, поскольку Усс больше не находится в стране. Как пояснил ТАСС адвокат россиянина, пока нет обоснования решения, нельзя сказать, сняты ли обвинения в контрабанде нефти. Генеральная прокуратура обосновала отмену экстрадиции именно на основании того, что данный пункт обвинения не считается в итальянском законодательстве преступлением.

