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    Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции сбежавшего из страны Артема Усса

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    Кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции российского бизнесмена Артема Усса, которой весной этого скрылся из под домашнего ареста. Об этом 7 июля сообщает агентство ANSA со ссылкой на решение инстанции.

    Отмена решения об экстрадиции в США принята, поскольку Усс больше не находится в стране. Как пояснил ТАСС адвокат россиянина, пока нет обоснования решения, нельзя сказать, сняты ли обвинения в контрабанде нефти. Генеральная прокуратура обосновала отмену экстрадиции именно на основании того, что данный пункт обвинения не считается в итальянском законодательстве преступлением.

    Напомним, 24 марта стало известно, что бизнесмен и сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии на борту частного самолёта из международного аэропорта Линате около Милана. Corriere della Sera сообщала, что он срезал электронный браслет, и к дому, где он находился, приехали карабинеры. Дверь им никто не открыл.

    Артём Усс исчез после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Там ему может грозить до 30 лет тюрьмы за отмывание денег и уклонение от санкций.

    20 апреля Александр Усс заявил, что покидает свой пост губернатора Красноярского края и продолжит работу на федеральном уровне.

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    Комментарии 1

    Гость07 Июл 2023 в 18:43
    "На нет и суда нет".
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