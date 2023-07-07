Художники спасают сердце трёхлетнего петербуржца

В Петербурге в субботу, 8 июля, пройдёт благотворительный аукцион в поддержку трёхлетнего Миши Редкова, которому нужна дорогостоящая операция на сердце.



«Фонтанка» рассказывала историю Миши. У него очень тяжёлый и сложный порок. Сердце мальчика сформировалось неправильно: оно расположено не слева, как должно быть, а справа, а главные сосуды находятся не на своих местах. Мише требуется операция, которая стоит около тридцати миллионов рублей — это огромные деньги для любой среднестатистической семьи.



В поддержку Миши была организована благотворительная выставка-продажа «Сопричастность». Для неё свои работы предоставили около 40 художников, скульпторов и фотографов Творческого союза художников Санкт-Петербурга. В последний день работы выставки — 8 июля — пройдёт благотворительный аукцион, сообщили «Фонтанке» в фонде «Алёша», чьим подопечным является Миша Редков.