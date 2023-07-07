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    Художники спасают сердце трёхлетнего петербуржца

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    В Петербурге в субботу, 8 июля, пройдёт благотворительный аукцион в поддержку трёхлетнего Миши Редкова, которому нужна дорогостоящая операция на сердце.

    «Фонтанка» рассказывала историю Миши. У него очень тяжёлый и сложный порок. Сердце мальчика сформировалось неправильно: оно расположено не слева, как должно быть, а справа, а главные сосуды находятся не на своих местах. Мише требуется операция, которая стоит около тридцати миллионов рублей — это огромные деньги для любой среднестатистической семьи.

    В поддержку Миши была организована благотворительная выставка-продажа «Сопричастность». Для неё свои работы предоставили около 40 художников, скульпторов и фотографов Творческого союза художников Санкт-Петербурга. В последний день работы выставки — 8 июля — пройдёт благотворительный аукцион, сообщили «Фонтанке» в фонде «Алёша», чьим подопечным является Миша Редков.

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    Аукцион состоится в арт-пространстве IFA (Творческий союз художников Санкт-Петербурга, Невский проспект, 60, второй этаж) с 16 до 18 часов. Вход свободный. Принять участие в аукционе могут все желающие. Подробности можно узнать в официальной группе БФ «Алёша».

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