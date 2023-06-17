Сердце справа, сосуды не на своих местах. Трёхлетнему Мише из Петербурга нужна очень дорогая операция

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Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на операцию для своего подопечного.

Миша Редков, 3 года. Санкт-Петербург.

Врождённый порок сердца, правосформированное праворасположенное сердце, коррегированная ТМА, ДМЖП, атрезия ЛА, состояние после операции.



Требуется операция на сердце. Стоимость 15 826 854 рубля.

Миша — очаровательный малыш из Петербурга, один из братьев-двойняшек. В середине лета ему исполнится четыре года. Растёт и развивается как все — ходить и говорить Миша начал в одно время с братом. Но обучение и даже игры даются ему гораздо тяжелее: у мальчика редкий врождённый порок сердца, из-за которого насыщение крови кислородом значительно меньше нормы, а значит, малыш быстро устаёт и дольше восстанавливается. И чем старше становится Миша, тем хуже он себя чувствует.



Особенность Мишиного порока состоит в том, что его сердечко очень сильно отличается от анатомически правильного: оно расположено не слева, как должно быть, а справа, а главные сосуды поменяны местами. К этому присоединяется большой дефект в перегородке между желудочками, из-за которого происходит смешение артериальной и венозной крови, и атрезия клапана лёгочной артерии — затруднение доступа крови к лёгким.

О пороке стало известно во время беременности, но о прерывании родители не допускали даже мысли: малышей очень ждали, к тому же это было бы опасно и для матери, и для здорового ребёнка. Врачи предупредили, что сразу после рождения малышу потребуется серия сложных операций, поэтому роды нужно согласовать с кардиоцентром. После рождения мальчика забрали в другую больницу. Мама смогла увидеть сына только на десятый день его жизни, когда Мишу перевели из реанимации в обычную палату. Малыш был совершенно крохотным и больше всего напоминал маленький синенький комочек. На тот момент крохе уже провели первую операцию на открытом сердце: соединили шунтом лёгочную артерию с аортой. Тогда же у Миши появился характерный шрам на всю грудь.



Вторую операцию мальчику провели, когда ему исполнился годик. В результате этого вмешательства снизилась нагрузка на сердце, а венозный и артериальный кровоток разделились.

Обе операции позволили выиграть немного времени — Мише нужно было подрасти до завершающего этапа коррекции. Этим этапом должна была стать операция Фонтена, после которой венозная кровь попадала бы в лёгкие в обход сердца. Увы, эта коррекция — всего лишь паллиатив, который может дать очередную передышку, но грозит отложенными сложностями, которые могут привести даже к пересадке сердца.



Родители стали искать способ, который позволил бы сделать сердечко их сына здоровым. Так они узнали о Детской больнице Бостона (США), где уже двенадцать лет успешно проводят подобные сложные коррекции, максимально приближая сердце к правильной анатомии. Обратившись в больницу, родители затаили дыхание и стали ждать. Ответ пришёл положительный, но к ответу был прикреплён и счёт: лечение обойдётся родителям почти в тридцать миллионов рублей.



При таком пороке, как у Миши, даже согласие на проведение операции стало счастьем. Но стоимость лечения для родителей колоссальная. За помощью они обратились в несколько благотворительных фондов. Один из них — петербургский фонд «Алёша» — взял на себя сбор части суммы, 15 826 854 рублей.

