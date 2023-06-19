В Петербурге люди искусства объединились, чтобы помочь трёхлетнему мальчику

«Фонтанка» рассказывала историю Миши . У него очень тяжёлый и сложный порок. Сердце мальчика сформировалось неправильно: оно расположено не слева, как должно быть, а справа, а главные сосуды находятся не на своих местах. К этому присоединяется большой дефект в перегородке между желудочками, из-за которого происходит смешение артериальной и венозной крови, и атрезия клапана лёгочной артерии — затруднение доступа крови к лёгким. Мише требуется операция, которая стоит около тридцати миллионов рублей — это огромные деньги для любой среднестатистической семьи.

В Северной столице пройдёт благотворительная выставка-продажа «Сопричастность»: художники, скульпторы и фотографы Творческого союза художников Санкт-Петербурга объединились, чтобы помочь трёхлетнему подопечному фонда «Алёша» Мише Редкову.

Чтобы помочь маленькому петербуржцу, фонд вместе с творческими людьми разных направлений, людьми, почитающими искусство, и людьми, поддерживающими благотворительность, организовали выставку-продажу «Сопричастность». Для неё свои работы предоставили около 40 участников, среди них: фотограф-художник Эрмитажа Юрий Молодковец, лидер арт-группы «Митьки» Дмитрий Шагин, член Международной федерации художников при ЮНЕСКО Ирина Бирюлина, художники Татьяна Воронкова, Елена Арцутанова, Заза Харабадзе и многие другие. Помимо произведений искусства будут представлены открытки с рисунками художников и подопечных БФ «Алёша».

Выставка пройдёт с 23 июня по 8 июля сразу на трёх площадках: в пространстве IFA (здание Творческого союза художников Санкт-Петербурга, Невский проспект, 60), в арт-пространстве «Лофт Проект Этажи» (Лиговский проспект, 74, пятый этаж) и в культурном пространстве «Севкабель порт» (пространство «Цех», первый этаж).



Все собранные средства будут направлены на лечение Миши Редкова.

