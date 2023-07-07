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    Из квартиры на севере Петербурга вынесли сейф с миллионами и подорожавшей валютой

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    Полиция ищет домушника, который стал миллионером после визита в квартиру в Выборгском районе Петербурга.

    Подсчитывать потери 34-летней хозяйке однокомнатной квартиры на Береговой улице пришлось накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июля. Проживая в коттеджном посёлке в Ленобласти, городскую собственность, не оборудованную сигнализацией, последний месяц она не проверяла. Вернувшись, обнаружила повреждённую дверь.

    Следы чужого присутствия нашлись и в комнате. Вор шнырял по квартире как у себя дома, перетряхнул гардеробную и исчез вместе с сейфом. Сюрприз для него, должно быть, был приятным. Внутри, со слов хозяйки, хранились два миллиона рублей и 10 тысяч евро, особенно ценные на фоне новостей о падении рубля.

    В полиции возбудили уголовное дело о краже, преступника ищут.

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