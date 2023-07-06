Умер один из пострадавших при пожаре в бизнес-центре в Москве

Один пострадавший при пожаре на 3-й Ямской улице в Москве умер. Об этом 6 июля сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Напомним, возгорание произошло в одном из крупных бизнес-центров.



Собеседник агентства уточнил, что скончался один из троих пострадавших. По предварительным данным, они были в числе 11 спасенных из здания людей.

В четверг также сообщалось о другом серьёзном пожаре в Москве — в здании с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот». РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Maison Dellos — владельца первого заведения — сообщает, что в нем возгорания не было, а при пожаре в соседнем здании никто не пострадал.