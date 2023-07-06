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    На севере Москвы горит бизнес-центр. Трое пострадали, огонь заблокировал путь людям

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    В Москве тушат пожар в крупном бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля. Как сообщает 6 июля MSK1.RU, из здания спасли 11 человек, трое из них пострадали.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    По данным издания, открытое горение уже ликвидировали. В столичном управлении МЧС сообщили, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного административного здания. Там расположены танцевальные и театральные студии, некоторым посетителям во время эвакуации путь преградил огонь, отмечает MSK1.RU.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы
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    Тем временем московская прокуратура сообщает, что тушение пожара еще идет, а информация о пострадавших уточняется. Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

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