На севере Москвы горит бизнес-центр. Трое пострадали, огонь заблокировал путь людям

В Москве тушат пожар в крупном бизнес-центре на 3-й улице Ямского поля. Как сообщает 6 июля MSK1.RU, из здания спасли 11 человек, трое из них пострадали.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
По данным издания, открытое горение уже ликвидировали. В столичном управлении МЧС сообщили, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного административного здания. Там расположены танцевальные и театральные студии, некоторым посетителям во время эвакуации путь преградил огонь, отмечает MSK1.RU.
Тем временем московская прокуратура сообщает, что тушение пожара еще идет, а информация о пострадавших уточняется. Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара.