В Москве на Тверском бульваре горит крыша здания, где расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Как сообщает 6 июля «Коммерсантъ», пожару присвоен повышенный ранг сложности.
На кадрах с места событий видно, что от крыши идет огромный столб дыма, который, по данным MSK1.RU, виден за несколько километров. Издание также сообщает, что все посетители и сотрудники заведений эвакуированы. Тем временем в телеграм-каналах появилось видео, на котором люди спокойно сидят на веранде соседнего кафе, наблюдая за пожаром.
MSK1.RU
По данным ТАСС, посетителей «Пушкина» — более сотни человек — всё ещё эвакуируют. Данных о пострадавших нет.
UPD: На 20.44 мск спасатели полностью потушили пожар в здании, где находятся рестораны, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Напомним, ранее вечером 6 июля в Москве загорелся крупный бизнес-центр на 3-й улице Ямского поля. Из здания спасли 11 человек, трое из них пострадали.