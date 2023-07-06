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    Еще один мощный пожар в Москве. Загорелось здание с ресторанами «Пушкинъ» и «Турандот»

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    4 комментария

    В Москве на Тверском бульваре горит крыша здания, где расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Как сообщает 6 июля «Коммерсантъ», пожару присвоен повышенный ранг сложности.

    На кадрах с места событий видно, что от крыши идет огромный столб дыма, который, по данным MSK1.RU, виден за несколько километров. Издание также сообщает, что все посетители и сотрудники заведений эвакуированы. Тем временем в телеграм-каналах появилось видео, на котором люди спокойно сидят на веранде соседнего кафе, наблюдая за пожаром.

    MSK1.RU

    По данным ТАСС, посетителей «Пушкина» — более сотни человек — всё ещё эвакуируют. Данных о пострадавших нет.

    UPD: На 20.44 мск спасатели полностью потушили пожар в здании, где находятся рестораны, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

    Напомним, ранее вечером 6 июля в Москве загорелся крупный бизнес-центр на 3-й улице Ямского поля. Из здания спасли 11 человек, трое из них пострадали.

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    ПожарМосква
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    Комментарии 4

    Гость06 Июл 2023 в 20:53
    "Под смену юр.лица"?
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