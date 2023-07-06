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    Вина, испуг и изнасилование в детстве. Девушка с Жуковского рассказала, почему отблагодарила водителя голой грудью

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    Москвичка Ирина Ионова, ставшая героиней соцсетей после публикации ролика с голой грудью, рассказала «Фонтанке», почему вежливость водителя вызвала у нее такую реакцию.

    Девушка вышла на дорогу из аптеки, держа в одной руке пакет с лекарствами, а в другой — телефон.

    «Я переписывалась со своим молодым человеком. И обсуждали мы в тот момент, что времена трудные, очень много всего происходит, но нам надо именно сейчас завести с ним общих детей, — рассказала Ирина. — Моя дочка уже взрослая, ей восемнадцать лет. Голова моя была полностью занята вот этим всем, еще и наушники были в ушах. Я отвлеклась. Вышла на дорогу. И прямо передо мной резко притормозил автомобиль. А когда мне было лет 9–10, мы с сестрой бежали за мороженым через дорогу на красный свет. И меня сбила машина».

    Ирина тогда получила сотрясение мозга и попала в больницу. После лечения родители отправили ее в деревню.

    «И там, когда мне было 13 лет, меня изнасиловали, — рассказала Ирина Ионова. — Мне жизнь это не сломало. Я всегда воспринимала то, что со мной происходит, в контексте того, что происходит со страной в целом. Тогда в разгаре была сексуальная революция, в страну хлынул поток порнографии. Мальчикам, которые это сделали, было от 13 до 18 лет. После изнасилования я разочаровалась в обществе. Меня тогда никто не пожалел. Но это дало мне толчок для саморазвития».

    По словам Ирины, после этого она решила стать психологом, а позднее увлеклась сексологией.

    Подробнее о том, как к разлетевшемуся по соцсетям видеоролику отнеслась семья Ирины Ионовой и почему людей так радует женская грудь, читайте в ее интервью «Фонтанке».

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