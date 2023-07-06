Вина, испуг и изнасилование в детстве. Девушка с Жуковского рассказала, почему отблагодарила водителя голой грудью

Москвичка Ирина Ионова, ставшая героиней соцсетей после публикации ролика с голой грудью, рассказала «Фонтанке», почему вежливость водителя вызвала у нее такую реакцию.



Девушка вышла на дорогу из аптеки, держа в одной руке пакет с лекарствами, а в другой — телефон.



«Я переписывалась со своим молодым человеком. И обсуждали мы в тот момент, что времена трудные, очень много всего происходит, но нам надо именно сейчас завести с ним общих детей, — рассказала Ирина. — Моя дочка уже взрослая, ей восемнадцать лет. Голова моя была полностью занята вот этим всем, еще и наушники были в ушах. Я отвлеклась. Вышла на дорогу. И прямо передо мной резко притормозил автомобиль. А когда мне было лет 9–10, мы с сестрой бежали за мороженым через дорогу на красный свет. И меня сбила машина».

