«Осуждаю, но грудь красивая». Незнакомка расстегнула кофточку перед BMW на Жуковского

Неизвестная леди решила отблагодарить водителя BMW, который притормозил перед ней вне зоны пешеходного перехода, а в итоге подняла настроение всем мужчинам, которые посмотрели опубликованную запись с регистратора. Ролик появился в соцсетях
Женщина решила перейти дорогу в 10 метрах от перекрестка улиц Жуковского и Восстания. Явно нарушая ПДД, петербурженка уткнулась в телефон и ринулась на другую сторону улицы. Вдруг она увидела остановившийся перед ней BMW (у стекла лежит брелок), улыбнулась и расстегнула спортивную кофту, обнажив грудь. После этого женщина захохотала и ушла.
Под публикацией масса мужчин оставили свои комментарии, в основном положительные. Реакцию женщин можно описать одной цитатой: «Осуждаю, но грудь красивая».