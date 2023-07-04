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    «Осуждаю, но грудь красивая». Незнакомка расстегнула кофточку перед BMW на Жуковского

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    58 комментариев

    Неизвестная леди решила отблагодарить водителя BMW, который притормозил перед ней вне зоны пешеходного перехода, а в итоге подняла настроение всем мужчинам, которые посмотрели опубликованную запись с регистратора. Ролик появился в соцсетях 4 июля. На кадрах — веселая барышня, лишенная стеснения.

    Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    Женщина решила перейти дорогу в 10 метрах от перекрестка улиц Жуковского и Восстания. Явно нарушая ПДД, петербурженка уткнулась в телефон и ринулась на другую сторону улицы. Вдруг она увидела остановившийся перед ней BMW (у стекла лежит брелок), улыбнулась и расстегнула спортивную кофту, обнажив грудь. После этого женщина захохотала и ушла.

    Под публикацией масса мужчин оставили свои комментарии, в основном положительные. Реакцию женщин можно описать одной цитатой: «Осуждаю, но грудь красивая».

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    Комментарии 58

    Гость04 Июл 2023 в 13:16
    А если бы это был мужик в плаще, в знак уважения продемонстрировавший свою колбасу?
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 13:16
    тема сисег раскрыта!! В кои то веки!))
    +0−0
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