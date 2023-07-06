Финны начали расследование в отношении консульства России на Аландских островах

Расследование в отношении российского консульства на Аландских островах началось в Финляндии, сообщила министр иностранных дел Суоми Элина Валтонен.
«В отношении консульства на Аландских островах проводится судебное расследование. Финляндия отреагирует», — написала Валтонен 6 июня на фоне сообщений о закрытии генконсульства республики в Петербурге.
Ранее финны расследовали нападения на российское консульство на Аландских островах — мимо не смогли пройти футбольные фанаты.
В начале апреля финны собирали подписи за упразднение консульства России на Аландских островах, петиция появилась на портале гражданских инициатив минюста Суоми — Kansalaisaloite. Президент Финляндии Саули Ниинистё идею закрытия не поддержал.