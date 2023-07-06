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    Финны начали расследование в отношении консульства России на Аландских островах

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    Расследование в отношении российского консульства на Аландских островах началось в Финляндии, сообщила министр иностранных дел Суоми Элина Валтонен.

    «В отношении консульства на Аландских островах проводится судебное расследование. Финляндия отреагирует», — написала Валтонен 6 июня на фоне сообщений о закрытии генконсульства республики в Петербурге.

    Ранее финны расследовали нападения на российское консульство на Аландских островах — мимо не смогли пройти футбольные фанаты.

    В начале апреля финны собирали подписи за упразднение консульства России на Аландских островах, петиция появилась на портале гражданских инициатив минюста Суоми — Kansalaisaloite. Президент Финляндии Саули Ниинистё идею закрытия не поддержал.

    Консульство СССР было открыто в Мариехамне в октябре 1940 года на основании Московского мирного договора между СССР и Финляндией, но прерывало свою работу в период советско-финской войны 1941–1944 годов. Возобновление советского консульского представительства на Аландах последовало в октябре 1944 года.

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