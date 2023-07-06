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    В Екатеринбурге умер второй заразившийся менингококком в распределительном центре OZON

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    В Екатеринбурге скончался второй заразившийся менингококковой инфекцией мужчина, работавший в распределительном центре OZON. Часом ранее стало известно о смерти первого из семи заразившихся, сообщили 6 июля РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

    О вспышке менингококковой инфекции в распределительном центре в Кольцово стало известно накануне. В пресс-службе OZON рассказали, что склад продолжает работу с учетом всех предписаний Роспотребнадзора. В распределительном центре введены меры безопасности: масочный режим, регулярные медосмотры, измерение температуры на входе. Людей с признаками простуды на склад не допускают.

    Роспотребнадзор также поспешил успокоить, что инфекция не передается через посылки, поэтому получать их безопасно.

    Менингококковая инфекция — инфекционная болезнь, имеющая разнообразные клинические проявления — от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Вызывается менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Инфекция широко распространена и может вызывать тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.

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    Комментарии 1

    Гость06 Июл 2023 в 14:25
    Второй пошел.
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