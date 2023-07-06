В Екатеринбурге умер второй заразившийся менингококком в распределительном центре OZON

В Екатеринбурге скончался второй заразившийся менингококковой инфекцией мужчина, работавший в распределительном центре OZON. Часом ранее стало известно о смерти первого из семи заразившихся, сообщили 6 июля РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области.



О вспышке менингококковой инфекции в распределительном центре в Кольцово стало известно накануне. В пресс-службе OZON рассказали, что склад продолжает работу с учетом всех предписаний Роспотребнадзора. В распределительном центре введены меры безопасности: масочный режим, регулярные медосмотры, измерение температуры на входе. Людей с признаками простуды на склад не допускают.