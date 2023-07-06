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    Тайна черепа с дыркой на Средней Подьяческой. Эксперты выяснили часть биографии человека по имеющимся останкам

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    Установить личность и причину смерти человека, череп которого с дыркой нашли в январе этого года во время земляных работ в центре Петербурга, правоохранительным органам не удалось. Зато эксперты по небольшой части останков смогли восстановить часть биографии погибшего.

    Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, череп с большой долей вероятности принадлежит женщине. На момент смерти ей было 30-40 лет. При этом по останкам понятно, что в земле они провели не менее полвека.

    Что же касается дырки в черепе («Фонтанка» показывала, что она имеет нехарактерно ровные края. И изначально специалисты думали, что череп был часть анатомического пособия), то она появилась в следствии проведенной операции по трепанации. Она была нужна женщине после того, как она получила серьезный удар тупым предметом по голове.

    Череп нашли на Средней Подьяческой улице в Петербурге, когда копали землю экскаватором для ремонта трубы.

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