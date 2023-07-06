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    ФСБ: в Тюмени нейтрализован россиянин, который пытался взорвать ТЭК по заданию ВСУ

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    В Тюменской области задержаны россияне, которые по заданию украинских военизированных формирований готовили теракт. При задержании один из них был убит. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    «На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России», — говорится в сообщении спецслужбы. Как уточнили в ФСБ, при задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и был «нейтрализован ответным огнем».

    ТАСС добавляет со ссылкой на СК, что во время задержания около газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина был ликвидирован ответным огнем. Агентство пишет, что на объекте ТЭК пытались совершить теракт.

    «Мужчина в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ», — цитирует ТАСС ведомство.

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