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    «Кто-то в этом бедламе должен сохранять здравый рассудок». В «Росэнергоатоме» опровергли слова о взрывчатке на крыше ЗАЭС

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    16 комментариев

    Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что нет никаких оснований для заявления о наличии взрывчатки на крыше энергоблоков ЗАЭС, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский. Это «бессмыслица для поддержания напряжения вокруг ЗАЭС», отметил Карчаа. Возможно, так Киев хочет дестабилизировать обстановку вокруг станции.

    «Господин Зеленский совершенно бессовестно врет», — сказал Карчаа «Интерфаксу».

    «Конечно, нет никаких оснований для подобного рода заявлений», — добавил он.

    Ядерная безопасность остается приоритетом для России и «Росэнергоатома», подчеркнул советник главы концерна.

    «Минирование крыши энергоблоков, наоборот, подвергает угрозе, мы себе этого позволить не можем. Кто-то в этом бедламе должен сохранять здравый рассудок», — отметил собеседник агентства.

    4 июля в «Росэнергоатоме» заявили, что Украина собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия якобы разместила на крыше энергоблоков предметы, «похожие на взрывчатку». 5 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика, обстановка напряженная.

    Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, она расположена в Энергодаре. 4 марта 2022 года стало известно о полном установлении контроля над ЗАЭС со стороны России. Это первый случай в мировой истории, когда атомная электростанция оказалась в зоне боевых действий.

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    Комментарии 16

    Гость05 Июл 2023 в 15:16
    Разумеется, никаких зарядов взрывчатки нет. Русских солдат нет. Русского вооружения нет.
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 14:38
    Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов
    +5−0
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