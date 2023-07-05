«Кто-то в этом бедламе должен сохранять здравый рассудок». В «Росэнергоатоме» опровергли слова о взрывчатке на крыше ЗАЭС

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что нет никаких оснований для заявления о наличии взрывчатки на крыше энергоблоков ЗАЭС, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский. Это «бессмыслица для поддержания напряжения вокруг ЗАЭС», отметил Карчаа. Возможно, так Киев хочет дестабилизировать обстановку вокруг станции.



«Господин Зеленский совершенно бессовестно врет», — сказал Карчаа «Интерфаксу».



«Конечно, нет никаких оснований для подобного рода заявлений», — добавил он.

