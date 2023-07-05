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    Песков: угроза диверсий на ЗАЭС со стороны Киева велика

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    4 комментария

    Угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика, обстановка напряженная. Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, последствия такой диверсии могут быть катастрофичными.

    Российская сторона принимает все меры для противодействия угрозе, подчеркнул Песков.

    Запорожская АЭС на левом берегу Днепра — крупнейшая атомная станция в Европе, она расположена в Энергодаре. 4 марта 2022 года стало известно о полном установлении контроля над Запорожской АЭС со стороны РФ после подавления огневых точек противника. Это первый случай в мировой истории, когда атомная электростанция оказалась в зоне боевых действий. В ООН, Евросоюзе и США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. 4 июля в «Росэнергоатоме» заявили, что Украина собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия якобы разместила на крыше энергоблоков предметы, «похожие на взрывчатку».

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    Запорожская АЭСПесковДмитрий ПесковДиверсияБоевые действия
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    Комментарии 4

    27940003705 Июл 2023 в 13:08
    Еще как велика! По телеку бубнят про это круглосуточно. Нагнетают панику у людей. Водой опять начали запасаться.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 13:03
    См. карту загрязнения Брянской и Ленинградской областей после Чернобыля...
    +1−0
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