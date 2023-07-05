Песков: угроза диверсий на ЗАЭС со стороны Киева велика

Угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика, обстановка напряженная. Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, последствия такой диверсии могут быть катастрофичными.



Российская сторона принимает все меры для противодействия угрозе, подчеркнул Песков.



Запорожская АЭС на левом берегу Днепра — крупнейшая атомная станция в Европе, она расположена в Энергодаре. 4 марта 2022 года стало известно о полном установлении контроля над Запорожской АЭС со стороны РФ после подавления огневых точек противника. Это первый случай в мировой истории, когда атомная электростанция оказалась в зоне боевых действий. В ООН, Евросоюзе и США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. 4 июля в «Росэнергоатоме» заявили, что Украина собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия якобы разместила на крыше энергоблоков предметы, «похожие на взрывчатку».