Коммуналка на севере Петербурга избавилась от соседа, обвинив его в педофилии

Полиция Выборгского района разбирается в обстоятельствах, которые привели к обвинению жителя коммуналки в педофилии.



Скандал произошел в многокомнатной квартире на Сиреневом бульваре 3 июля около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 5 июля. В полицию полетели звонки, что один из соседей ведет себя агрессивно и пристает к другим жильцам.



Наряд, который прибыл на место, увез в отдел 48-летнего местного жителя, официально нигде не трудоустроенного. А утром следующего дня в полицию поступило сообщение о том, что задержанный мужчина домогался 12-летней соседки.

