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    Коммуналка на севере Петербурга избавилась от соседа, обвинив его в педофилии

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    12 комментариев

    Полиция Выборгского района разбирается в обстоятельствах, которые привели к обвинению жителя коммуналки в педофилии.

    Скандал произошел в многокомнатной квартире на Сиреневом бульваре 3 июля около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 5 июля. В полицию полетели звонки, что один из соседей ведет себя агрессивно и пристает к другим жильцам.

    Наряд, который прибыл на место, увез в отдел 48-летнего местного жителя, официально нигде не трудоустроенного. А утром следующего дня в полицию поступило сообщение о том, что задержанный мужчина домогался 12-летней соседки.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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    Комментарии 12

    Иван Семеныч05 Июл 2023 в 12:41
    Ага)) а потом скажет что беременна от него уже полгода)))
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 12:04
    лично я ложными доносами половину коллег в лагеря уже слпавил))
    +0−2
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