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    Петербурженка осталась без «Шанели», «Диора» и «Гуччи», пока отдыхала на даче

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    Открытую дверь в квартиру в Петроградском районе нашли предпринимательница, вернулась с дачи. Воры оказались со вкусом.

    43-летняя жительница улицы Глухая Зеленина вызвала полицию накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 5 июля. Она, по предварительной информации, сообщила, что отсутствовала дома с 30 июня по 4 июля. А когда вернулась, обнаружила, что квартиру обокрали.

    Воры, по словам пострадавшей, унесли шубы, ювелирные изделия, пять сумок «Шанель», очки «Гуччи» и «Диор».

    Сумму ущерба петербурженка оценила в 3,2 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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