Петербурженка осталась без «Шанели», «Диора» и «Гуччи», пока отдыхала на даче

Открытую дверь в квартиру в Петроградском районе нашли предпринимательница, вернулась с дачи. Воры оказались со вкусом.



43-летняя жительница улицы Глухая Зеленина вызвала полицию накануне около полудня, стало известно «Фонтанке» 5 июля. Она, по предварительной информации, сообщила, что отсутствовала дома с 30 июня по 4 июля. А когда вернулась, обнаружила, что квартиру обокрали.



Воры, по словам пострадавшей, унесли шубы, ювелирные изделия, пять сумок «Шанель», очки «Гуччи» и «Диор».



Сумму ущерба петербурженка оценила в 3,2 млн рублей.

