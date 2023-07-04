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    Стали известны имена погибших в болгарской Варне российских моряков

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    1 комментарий

    В порту города Варны в Болгарии погибли российские моряки Александр Креминский и Артем Галушенко. Причина гибели неизвестна, заявили 4 июля в генконсульстве РФ в Варне.

    По предварительным данным, моряков нашли в трюме, сообщает РИА Новости. Креминскому было 58 лет, Галушенко — 32. Идут следственные действия, связаться с родственниками погибших ещё не удалось.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Варны начала проверку. Пока гибель моряков квалифицируют как причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, они погибли на судне, которое шло под флагом Белиза.

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    ВарнаПогибли российские моряки
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    Комментарии 1

    Гость04 Июл 2023 в 19:17
    мпряки ловили рыбу а поймали рака. не?
    +0−1
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