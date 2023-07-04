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    Петербургский ПНИ №10, где умерло шесть инвалидов, станет «флагманом реформирования психоневрологических интернатов»

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    18 комментариев

    В Петербурге прошло первое заседание рабочей группы по реформированию психоневрологических интернатов города. Об этом «Фонтанке» 4 июля рассказала руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Петербурге Екатерина Машкова. В комплексный план мероприятий по реформированию ПНИ Санкт-Петербурга были включены предложения «Народного фронта», направленные на повышение качества социального обслуживания инвалидов в интернатах.

    Заседанием с участием представителей «Народного фронта», органов исполнительной власти и благотворительных организаций руководила вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина.

    Представленный участникам комплексный план реформирования ПНИ включает актуализацию уставов таких учреждений, разработку методических указаний по вопросам организации их деятельности, а также проектов правовых актов, регламентирующих выделение специализированного жилищного фонда для индивидуального проживания. Кроме того, предполагается разработка регламента межведомственного взаимодействия по сопровождению пациентов ПНИ при их госпитализации в медицинские учреждения, чтобы они не попадали в незнакомую среду в одиночестве. Также будут разработаны предложения по изменениям в законодательство РФ, чтобы определить максимальное количество проживающих в ПНИ, проект службы защиты прав лиц с психическими расстройствами и многое другое. Всего комплексный план включает в себя 53 пункта.

    При этом ПНИ №10, где, как ранее сообщалось, была зафиксирована смерть шести молодых взрослых, станет флагманом в вопросе реформирования психоневрологических интернатов города. По словам Екатерины Машковой, участники заседания отметили, что за последний месяц в работе ПНИ №10 произошли качественные изменения: на отделении интенсивного развивающего ухода пациентов стали высаживать в коляски, с ними стали чаще гулять.

    «Мы обсудили те изменения, который должны произойти в самое ближайшее время. Хочется верить, что то, что сейчас написано на бумаге, произойдёт в реальной жизни», — отметила Екатерина Машкова.

    В апреле основатель БФ «Вера», член Центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер рассказала в своем телеграм-канале о шести детских смертях от истощения в петербургском ПНИ №10. В рамках возбужденного уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в ПНИ №10 прошла прокурорская проверка.

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    Комментарии 18

    Гость04 Июл 2023 в 19:41
    Собес,муницп.округ и почта с примкнувшими к ним остальными колупаются в местечковом территориальном варианте.
    +1−0
    Гость04 Июл 2023 в 19:24
    Надежда ??? : защищайтесь как сможете. А так: медик, полицейский, жкхист и их хулиганыс с другом из банка уделают вас.
    +1−0
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