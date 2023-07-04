Петербургский ПНИ №10, где умерло шесть инвалидов, станет «флагманом реформирования психоневрологических интернатов»

В Петербурге прошло первое заседание рабочей группы по реформированию психоневрологических интернатов города. Об этом «Фонтанке» 4 июля рассказала руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Петербурге Екатерина Машкова. В комплексный план мероприятий по реформированию ПНИ Санкт-Петербурга были включены предложения «Народного фронта», направленные на повышение качества социального обслуживания инвалидов в интернатах.

Представленный участникам комплексный план реформирования ПНИ включает актуализацию уставов таких учреждений, разработку методических указаний по вопросам организации их деятельности, а также проектов правовых актов, регламентирующих выделение специализированного жилищного фонда для индивидуального проживания. Кроме того, предполагается разработка регламента межведомственного взаимодействия по сопровождению пациентов ПНИ при их госпитализации в медицинские учреждения, чтобы они не попадали в незнакомую среду в одиночестве. Также будут разработаны предложения по изменениям в законодательство РФ, чтобы определить максимальное количество проживающих в ПНИ, проект службы защиты прав лиц с психическими расстройствами и многое другое. Всего комплексный план включает в себя 53 пункта.

При этом ПНИ №10, где, как ранее сообщалось, была зафиксирована смерть шести молодых взрослых, станет флагманом в вопросе реформирования психоневрологических интернатов города. По словам Екатерины Машковой, участники заседания отметили, что за последний месяц в работе ПНИ №10 произошли качественные изменения: на отделении интенсивного развивающего ухода пациентов стали высаживать в коляски, с ними стали чаще гулять.

«Мы обсудили те изменения, который должны произойти в самое ближайшее время. Хочется верить, что то, что сейчас написано на бумаге, произойдёт в реальной жизни», — отметила Екатерина Машкова.