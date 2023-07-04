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    Минтранс рассказал, когда гигантские пробки перед Крымским мостом могут повториться

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    11 комментариев

    Ситуация на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края циклическая, поэтому пробки появятся уже в пятницу, сейчас затора на подъезде к мосту нет, заявил 4 июля во время онлайн-совещания с членами правительства РФ министр транспорта Виталий Савельев. Трансляция велась в telegram-канале Кремля.

    «С 1 июля зафиксировано одномоментно резкое увеличение трафика в Крым — на 40%. На 14:00 ожидает проезда всего 100 транспортных средств, время ожидания — до 30 минут, заторовая ситуация отсутствует», — заявил Виталий Савельев.

    По его словам, днем ранее в это же время досмотра ждали более 2 тысяч машин, а время ожидания составляло порядка 4 часов. Он уточнил, что ситуация циклическая и с пятницы по воскресенье заторы могут повториться.

    Как рассказал Савельев, в осенне-зимний период через мост проезжало порядка 5 тысяч машин в сутки, а досмотр проводился благодаря двум пунктам. К сезону отпусков Минтранс расширил досмотровые комплексы — сейчас их 11 в целом с двух сторон, что позволяет осматривать 440 машин в час со стороны Краснодарского края и 400 — со стороны Крыма. С 1 мая новые пункты досмотра позволили сократить время ожидания до одного часа при средней интенсивности движения 7,5 тыс. машин в сутки, подчеркнул министр транспорта.

    На совещании у президента также предложили выход из ситуации с заторами — объезд через новые территории и подключение двух десантных кораблей для перевозки машин.

    Савельев напомнил, что стопроцентный досмотр въезжающих машин был введен после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда в Крыму ввели третий уровень безопасности, и он действует в настоящее время, решение поддержали главы Краснодарского края и Крыма, а также директор ФСБ.

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    Комментарии 11

    Алик-104 Июл 2023 в 17:58
    Всего 4 часа? На финской границе, бывало, и поболее стояли в любую сторону. И никто не жаловался, Минтранс не привлекали. Все знали на что шли и выбирали время проскочить мимо пробок
    +0−0
    Эд Хэммет04 Июл 2023 в 17:52
    Пробки могут быть ещё страшнее, если коллаборанты из Крыма побегут.
    +0−0
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