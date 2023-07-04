Минтранс рассказал, когда гигантские пробки перед Крымским мостом могут повториться

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края циклическая, поэтому пробки появятся уже в пятницу, сейчас затора на подъезде к мосту нет, заявил 4 июля во время онлайн-совещания с членами правительства РФ министр транспорта Виталий Савельев. Трансляция велась в telegram-канале Кремля.

«С 1 июля зафиксировано одномоментно резкое увеличение трафика в Крым — на 40%. На 14:00 ожидает проезда всего 100 транспортных средств, время ожидания — до 30 минут, заторовая ситуация отсутствует», — заявил Виталий Савельев.



По его словам, днем ранее в это же время досмотра ждали более 2 тысяч машин, а время ожидания составляло порядка 4 часов. Он уточнил, что ситуация циклическая и с пятницы по воскресенье заторы могут повториться.

Как рассказал Савельев, в осенне-зимний период через мост проезжало порядка 5 тысяч машин в сутки, а досмотр проводился благодаря двум пунктам. К сезону отпусков Минтранс расширил досмотровые комплексы — сейчас их 11 в целом с двух сторон, что позволяет осматривать 440 машин в час со стороны Краснодарского края и 400 — со стороны Крыма. С 1 мая новые пункты досмотра позволили сократить время ожидания до одного часа при средней интенсивности движения 7,5 тыс. машин в сутки, подчеркнул министр транспорта.



На совещании у президента также предложили выход из ситуации с заторами — объезд через новые территории и подключение двух десантных кораблей для перевозки машин.