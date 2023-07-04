Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, изъятые при обысках: новости СВО за 4 июля

Для денег, изъятых при обысках в компаниях, аффилированных с Пригожиным, понадобилось несколько коробок Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 4 июля.

Лепс заплатил миллион рублей за подбитый Leopard Григорий Лепс передал миллион рублей бойцу, который уничтожил танк Leopard на СВО. Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале, отметив, что «отвечает за свои слова».

В подтверждение своих слов артист опубликовал видео, на котором военнослужащий с позывным Веном благодарит Григория Лепса за врученные деньги.

Григорий Лепс / T.me

Ранее Григорий Лепс вместе с Николаем Басковым заявили, что готовы заплатить миллион рублей каждому бойцу, который выведет из строя танк ВСУ. С предложением поощрить бойцов артисты выступили на ПМЭФ.

Зеленский назвал условия прекращения боевых действий Владимир Зеленский в интервью CNN обозначил условие, при котором Украина готова прекратить боевые действия. По его словам, ключевой вопрос — принадлежность Крыма. — Мы не можем представить Украину без Крыма, — заявил Зеленский. На уточняющий вопрос журналистки о том, существует ли сценарий, при котором Крым не является частью Украины, Зеленский ответил отрицательно.

Пять беспилотников сбили в Подмосковье и Новой Москве Силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника в Новой Москве и Московской области ранним утром 4 июля, еще один, по информации Министерства обороны, был «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области».

Несколько сбитых беспилотников упали в поле на территории поселка Валуево, который находится неподалеку от аэропорта Внуково. Из-за инцидента здесь временно не принимали и не выпускали самолеты. Несколько авиарейсов, которые должны были приземлиться во Внуково, направили в другие аэропорты. По данным Росавиации, ограничения по приему и выпуску воздушных судов продлились до 08:00 мск. Другие аэропорты Москвы и Московской области работали штатно.

В Кремле заявили, что не могут комментировать качество работы ПВО, но констатировали, что атака «была успешно отражена». Пригожину вернули 10 миллиардов рублей 10 миллиардов рублей, найденные при обысках в Петербурге, вернули основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. По информации «Фонтанки», сам Пригожин за деньгами не подъехал — вместо него приехал его водитель с доверенностью. Обыски на разных объектах, аффилированных с Пригожиным, начались в Санкт-Петербурге после того, как Евгений Пригожин вместе с наемниками попытался устроить мятеж. Сначала в результате обысков во дворе отеля «Дворец Трезини» силовики обнаружили старую «Газель», откуда достали коробки с 4 миллиардами рублей. Позже на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробок с 6 миллиардами. Кроме того, в офисах, связанных с бизнесом Пригожина, нашли валюту и золотые слитки.

В Тюмени задержали мужчину, переманивающего солдат на сторону ВСУ В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.

— Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации, — заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

В качестве аргументов задержанный использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие ВС РФ, гарантировал российским военнослужащим связь с представителями украинских спецслужб.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за госизмену, ему грозит пожизненное лишение свободы.