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    В Петербурге этой ночью не будут разводить мосты

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    Всем, кто сегодня собирался полюбоваться разведёнными мостами, придётся поменять планы. Погода вносит коррективы даже в работу петербургских переправ. ГБУ «Мостотрест» сообщает об отмене разводки мостов в ночь на 4 июля. Причина — усиление ветра на высоте 25 метров до 15 метров в секунду.

    Напомним, шторм в Петербурге ждали ещё вчера, «Фонтанка» писала об этом. В целях безопасности были закрыты для прогулок парки и скверы. Автовладельцев просили не ставить машины под деревьями и тяжелыми конструкциями.

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    ШтормОтмена разводки мостов
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