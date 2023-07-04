В Петербурге этой ночью не будут разводить мосты

Всем, кто сегодня собирался полюбоваться разведёнными мостами, придётся поменять планы. Погода вносит коррективы даже в работу петербургских переправ. ГБУ «Мостотрест» сообщает об отмене разводки мостов в ночь на 4 июля. Причина — усиление ветра на высоте 25 метров до 15 метров в секунду.



Напомним, шторм в Петербурге ждали ещё вчера, «Фонтанка» писала об этом. В целях безопасности были закрыты для прогулок парки и скверы. Автовладельцев просили не ставить машины под деревьями и тяжелыми конструкциями.

