Министр обороны ФРГ: Украина скоро получит новую партию танков Leopard

Германия оказалась второй страной по величине военной помощи Украине, и в ближайшее время Берлин и Копенгаген поставят Киеву еще десятки боевых танков Leopard. Об этом 3 июля в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.



«В ближайшие недели на Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил Борис Писториус, уточнив, что на сегодняшний день ФРГ оказывает вторую по величине военную помощь в сфере поставок техники.



По его словам, это первые в современной истории ФРГ поставки воюющему государству. Также министр напомнил, что Германия является одной из стран, которая обучает украинские вооруженные силы.

