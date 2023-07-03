Министр обороны ФРГ: Украина скоро получит новую партию танков Leopard

Германия оказалась второй страной по величине военной помощи Украине, и в ближайшее время Берлин и Копенгаген поставят Киеву еще десятки боевых танков Leopard. Об этом 3 июля в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«В ближайшие недели на Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил Борис Писториус, уточнив, что на сегодняшний день ФРГ оказывает вторую по величине военную помощь в сфере поставок техники.
По его словам, это первые в современной истории ФРГ поставки воюющему государству. Также министр напомнил, что Германия является одной из стран, которая обучает украинские вооруженные силы.
Писториус рассказал о принятой недавно стратегии нацбезопасности — в ней Россия официально была признана «самой серьезной угрозой». При этом целью ФРГ по-прежнему остается «безопасный мир без ядерного оружия».
Неизменной остается позиция Германии по поводу условий окончания военных действий на Украине. Их, по мнению Писториуса, должны определить украинцы.
Министр обороны отметил, что в ходе недавней встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом они вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический союз никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому Украина не может стать членом НАТО, пока на ее территории продолжаются боевые действия.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о 16 уничтоженных танках Leopard в июне, которые Украина получила от Польши и Португалии. По словам Шойгу, при безуспешных атаках Украина потеряла 15 самолетов, 3 вертолета и 920 единиц бронетехники.