Германия официально назвала Россию «самой серьезной угрозой»

Кабмин ФРГ опубликовал первую в историю страны стратегию национальной безопасности и указал Россию в ней как «самую серьезную угрозу» миропорядку в Европе. Документ появился 14 июня на сайте немецкого правительства.



В стратегии сказано, что при разработке документа были учтены изменения в мире, связанные с началом военного конфликта на Украине. 24 февраля названо переломным моментом, о чем неоднократно говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В стратегии также сказано о необходимости предотвратить распространение украинского конфликта на соседние страны.