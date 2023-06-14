Германия официально назвала Россию «самой серьезной угрозой»

Кабмин ФРГ опубликовал первую в историю страны стратегию национальной безопасности и указал Россию в ней как «самую серьезную угрозу» миропорядку в Европе. Документ появился 14 июня на сайте немецкого правительства.
В стратегии сказано, что при разработке документа были учтены изменения в мире, связанные с началом военного конфликта на Украине. 24 февраля названо переломным моментом, о чем неоднократно говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В стратегии также сказано о необходимости предотвратить распространение украинского конфликта на соседние страны.
В этом контексте целью ФРГ остается «безопасный мир без ядерного оружия».
Тем не менее Берлин хочет сохранить достойные доверия политические и военные каналы связи в отношениях между НАТО и Россией. Также немецкие власти выступают за расширение Евросоюза за счет Украины, Молдавии и балканских стран.