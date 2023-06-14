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    Германия официально назвала Россию «самой серьезной угрозой»

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    Кабмин ФРГ опубликовал первую в историю страны стратегию национальной безопасности и указал Россию в ней как «самую серьезную угрозу» миропорядку в Европе. Документ появился 14 июня на сайте немецкого правительства.

    В стратегии сказано, что при разработке документа были учтены изменения в мире, связанные с началом военного конфликта на Украине. 24 февраля названо переломным моментом, о чем неоднократно говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В стратегии также сказано о необходимости предотвратить распространение украинского конфликта на соседние страны.

    В этом контексте целью ФРГ остается «безопасный мир без ядерного оружия».

    Тем не менее Берлин хочет сохранить достойные доверия политические и военные каналы связи в отношениях между НАТО и Россией. Также немецкие власти выступают за расширение Евросоюза за счет Украины, Молдавии и балканских стран.

    Ранее Шольц рассказал о планах провести переговоры с президентом Путиным, на что в Кремле ответили положительно: «Путин остается открытым для диалога».

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    Комментарии 20

    26605452514 Июн 2023 в 13:26
    Немцев можно понять......

    13/06/2023
    Нанести превентивный ядерный удар по странам Евросоюза предложил один из самых влиятельных внешнеполитических экспертов РФ Сергей Караганов. В своей статье для журнала «Профиль» он призвал «сломить волю Запада» с помощью применения ядерной бомбы. Караганов — почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике, одного из учредителей Валдайского клуба.
    По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны — прозвучали предупреждения президента Владимира Путина и других руководителей РФ, а в Беларуси началось развертывание российских ядерных снарядов и носителей. Однако этим дело не должно ограничится, пишет профессор. Ядерная риторика России может дойти до того, что придется предупреждать «соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов», отмечает Караганов. Если и эта угроза не сработает, он предлагает использовать ядерную бомбу.
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