Шольц планирует поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах провести «в подходящее время» переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Kolner Stadt-Anzeiger, передает 26 мая «Коммерсантъ».

В последний раз Путин и Шольц говорили в декабре 2022 года, тогда разговор продлился час.

Во время интервью немецкому канцлеру задали вопрос о том, поддерживает ли он связь с российским лидером.

«Прошло довольно много времени с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — сказал он.