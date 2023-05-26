Шольц планирует поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах провести «в подходящее время» переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Kolner Stadt-Anzeiger, передает
В последний раз Путин и Шольц говорили в декабре 2022 года, тогда разговор продлился час.
Во время интервью немецкому канцлеру задали вопрос о том, поддерживает ли он связь с российским лидером.
«Прошло довольно много времени с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — сказал он.
Также Шольц добавил, что Германия продолжит поддерживать Украину. Он еще подчеркнул, что сделает всё, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией.