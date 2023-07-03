    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, ю-з

    747мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.38eur96.02

    Боевые действия

    Шойгу рассказал о 16 уничтоженных танках Leopard

    1731
    21 комментарий

    Вооруженные силы России за месяц в ходе СВО уничтожили 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard, которые Украина получила от Польши и Португалии. Об этом 3 июля в ходе селекторного совещания рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    По его словам, на донецком и запорожском направлениях украинская армия предпринимает безуспешные атаки. В ходе этих атак ВС РФ уничтожили 15 самолетов, 3 вертолета и 920 единиц бронетехники, в том числе 16 танков Leopard. Как отметил Сергей Шойгу, это почти 100% всех танков этого типа, которые Украине поставила Польша и Португалия.

    Всего за последний месяц в ходе боев Украина потеряла порядка 2,5 тыс. единиц различного вооружения, заявил глава Минобороны. Также с 4 июня Россия перехватила 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников.

    Ранее на полях Петербургского экономического форума артисты Григорий Лепс и Николай Басков объявили, что будут платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard. 23 июня на территории 442-го окружного военного клинического госпиталя торжественно передали четыре сертификата на общую сумму 3 млн 400 тыс. руб. за уничтоженную технику ВСУ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close