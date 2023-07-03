Шойгу рассказал о 16 уничтоженных танках Leopard

Вооруженные силы России за месяц в ходе СВО уничтожили 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard, которые Украина получила от Польши и Португалии. Об этом 3 июля в ходе селекторного совещания рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.



По его словам, на донецком и запорожском направлениях украинская армия предпринимает безуспешные атаки. В ходе этих атак ВС РФ уничтожили 15 самолетов, 3 вертолета и 920 единиц бронетехники, в том числе 16 танков Leopard. Как отметил Сергей Шойгу, это почти 100% всех танков этого типа, которые Украине поставила Польша и Португалия.

