Шойгу рассказал о 16 уничтоженных танках Leopard

Вооруженные силы России за месяц в ходе СВО уничтожили 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard, которые Украина получила от Польши и Португалии. Об этом 3 июля в ходе селекторного совещания рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, на донецком и запорожском направлениях украинская армия предпринимает безуспешные атаки. В ходе этих атак ВС РФ уничтожили 15 самолетов, 3 вертолета и 920 единиц бронетехники, в том числе 16 танков Leopard. Как отметил Сергей Шойгу, это почти 100% всех танков этого типа, которые Украине поставила Польша и Португалия.
Всего за последний месяц в ходе боев Украина потеряла порядка 2,5 тыс. единиц различного вооружения, заявил глава Минобороны. Также с 4 июня Россия перехватила 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников.
Ранее на полях Петербургского экономического форума артисты Григорий Лепс и Николай Басков объявили, что будут платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard. 23 июня на территории 442-го окружного военного клинического госпиталя торжественно передали четыре сертификата на общую сумму 3 млн 400 тыс. руб. за уничтоженную технику ВСУ.