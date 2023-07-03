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    «Снесло крышу от больших денег». Какими причинами объяснили мятеж ЧВК «Вагнер» на российском ТВ

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    Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» можно объяснить как минимум тремя причинами, уверены ведущие на российском телевидении. Первая из них — «когнитивные операции» Запада в отношении Пригожина, где триггером, заставившим «действовать», выступили сообщения иностранных СМИ, а виновниками названы британцы.

    Вторая версия — посттравматический синдром бойцов ЧВК «Вагнер», третья — большие деньги и успехи, от которых «у Пригожина снесло крышу». Какие доводы ведущие приводили в защиту той или иной причины мятежа, смотрите в новом выпуске «Коробки передач».

    Текстовую версию можно прочитать здесь.

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