«Снесло крышу от больших денег». Какими причинами объяснили мятеж ЧВК «Вагнер» на российском ТВ

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» можно объяснить как минимум тремя причинами, уверены ведущие на российском телевидении. Первая из них — «когнитивные операции» Запада в отношении Пригожина, где триггером, заставившим «действовать», выступили сообщения иностранных СМИ, а виновниками названы британцы.
Вторая версия — посттравматический синдром бойцов ЧВК «Вагнер», третья — большие деньги и успехи, от которых «у Пригожина снесло крышу». Какие доводы ведущие приводили в защиту той или иной причины мятежа, смотрите в новом выпуске «Коробки передач».
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