Сыграй свадьбу на «Фонтанка SUP» и пригласи весь Петербург!

Скрепить брачные узы на волнах фестиваля «
Если вы подали заявление в ЗАГС, вступаете в брак в период с 29 июля по 5 августа 2023 года и хотите стать главными героями на незабываемой церемонии
1. Зарегистрироваться на фестиваль «
2. До 1 августа отправить официальное приглашение из ЗАГСа и совместное фото в сообщения сообщества «
3. Быть готовым прийти 5 августа в свадебных нарядах* и пройти дистанцию парой вместе со всеми участниками фестиваля.
*Свадебный наряд не обязательно должен быть свадебным платьем. Но ваши наряды должны соответствовать смыслу и духу церемонии.