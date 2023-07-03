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    Фонтанка SUP

    Сыграй свадьбу на «Фонтанка SUP» и пригласи весь Петербург!

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    Скрепить брачные узы на волнах фестиваля «Фонтанка SUP», собрать поздравления тысяч и тысяч гостей — участников знаменитого на весь мир карнавала, а затем отправиться на сапбордах в свадебное путешествие по акватории рек и каналов великого города — такой свадьбой могут похвастаться немногие в нашем городе!

    Если вы подали заявление в ЗАГС, вступаете в брак в период с 29 июля по 5 августа 2023 года и хотите стать главными героями на незабываемой церемонии SUP-свадьбы, вам надо сделать три простых шага:

    1. Зарегистрироваться на фестиваль «Фонтанка SUP», это бесплатно;

    2. До 1 августа отправить официальное приглашение из ЗАГСа и совместное фото в сообщения сообщества «Фонтанка SUP» во «ВК» с пометкой «SUP-свадьба»;

    3. Быть готовым прийти 5 августа в свадебных нарядах* и пройти дистанцию парой вместе со всеми участниками фестиваля.

    *Свадебный наряд не обязательно должен быть свадебным платьем. Но ваши наряды должны соответствовать смыслу и духу церемонии.

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» пройдет в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из семи стран и более 80 городов прошли в прошлом году восьмикилометровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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