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    Комтранс добавил автобусов на один из самых популярных маршрутов от закрытой «Пионерской»

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    Комитет по транспорту Петербурга усилил один из автобусных маршрутов, которые возят пассажиров от станции метро «Пионерская». Сама она, напомним, закрыта на ремонт до 22 августа.

    С 3 июля на маршруте №227, который следует от остановки «Крестовский остров» до Арцеуловской аллеи, курсируют почти 30 автобусов, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства. Этот маршрут стал одним из самых популярных после закрытия «Пионерской», отмечают в комитете. С сегодняшнего дня на нем ежедневно будет выполняться 214 рейсов, а интервал между автобусами сокращен до 9–10 минут.

    Ранее количество рейсов увеличили также на трамвайном маршруте №18 (улица Шаврова — станция метро «Старая Деревня») и двух автобусных маршрутах: №235 (станция метро «Старая Деревня» — Земской переулок) и №219 (станция метро «Удельная» — ЖК «Новоорловский»). Всего на время ремонта станции пассажиров обслуживают 29 наземных маршрутов. «Фонтанка» рассказывала, как добираться от «Пионерской», пока она закрыта.

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    ПетербургСтанция метро ПионерскаяОбщественный транспорт
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