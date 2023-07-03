Комтранс добавил автобусов на один из самых популярных маршрутов от закрытой «Пионерской»

Комитет по транспорту Петербурга усилил один из автобусных маршрутов, которые возят пассажиров от станции метро «Пионерская». Сама она, напомним, закрыта на ремонт до 22 августа.



С 3 июля на маршруте №227, который следует от остановки «Крестовский остров» до Арцеуловской аллеи, курсируют почти 30 автобусов, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства. Этот маршрут стал одним из самых популярных после закрытия «Пионерской», отмечают в комитете. С сегодняшнего дня на нем ежедневно будет выполняться 214 рейсов, а интервал между автобусами сокращен до 9–10 минут.