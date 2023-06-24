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    Удивлённые лица, люди на остановках. Как выглядит закрытая «Пионерская»

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    11 комментариев
    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
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    Станция метро «Пионерская» утром 24 июня не открыла свои двери. Фотограф «Фонтанки» побывал на месте — вот как сейчас выглядит станция.

    Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»

    На остановках общественного транспорта много людей, но толпами их не назвать. Кто-то, судя по всему, не знал о закрытии «Пионерской» и теперь читает объявления на заборе.

    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Пионерская» закрылась на ремонт впервые за 40 лет. Подготовлены 29 наземных маршрутов — «Фонтанка» подробно рассказывала, как теперь добираться жителям спальных районов. До 27 июня включительно в часы пик у «Пионерской» будут дежурить волонтеры, которые подскажут, как добираться по земле, пока станция закрыта.

    Фото: Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»

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    ПионерскаяМетро в ПетербургеЗакрытие метро
    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    Guddd-Head24 Июн 2023 в 11:34
    Клоака
    +1−1
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