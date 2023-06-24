Удивлённые лица, люди на остановках. Как выглядит закрытая «Пионерская»

Станция метро «Пионерская» утром 24 июня не открыла свои двери. Фотограф «Фонтанки» побывал на месте — вот как сейчас выглядит станция.
Полина Ёлкина / «Фонтанка.ру»
На остановках общественного транспорта много людей, но толпами их не назвать. Кто-то, судя по всему, не знал о закрытии «Пионерской» и теперь читает объявления на заборе.
«Пионерская» закрылась на ремонт впервые за 40 лет. Подготовлены 29 наземных маршрутов — «Фонтанка» подробно рассказывала, как теперь добираться жителям спальных районов. До 27 июня включительно в часы пик у «Пионерской» будут дежурить волонтеры, которые подскажут, как добираться по земле, пока станция закрыта.