«Пришлось всё перекроить». Петербургский ретейлер Melon Fashion Group увеличил прибыль более чем в два раза в 2022 году

Ретейлер Melon Fashion Group (сети одежды Zarina, Befree, Love Republic и sela) по итогам 2022 года увеличил выручку на 23% — до 46 млрд рублей. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном 3 июля. Чистая прибыль группы при этом увеличилась на 121% — до 7,8 млрд рублей.



Компания открыла 103 новых магазина и увеличила площади еще 33 точек. Сейчас под брендами Zarina, Befree, Love Republic и sela работают 867 объектов в России, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Совокупная торговая площадь составляет 266,5 тыс. кв. м.