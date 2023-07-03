«Пришлось всё перекроить». Петербургский ретейлер Melon Fashion Group увеличил прибыль более чем в два раза в 2022 году

Ретейлер Melon Fashion Group (сети одежды Zarina, Befree, Love Republic и sela) по итогам 2022 года увеличил выручку на 23% — до 46 млрд рублей. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном 3 июля. Чистая прибыль группы при этом увеличилась на 121% — до 7,8 млрд рублей.
Компания открыла 103 новых магазина и увеличила площади еще 33 точек. Сейчас под брендами Zarina, Befree, Love Republic и sela работают 867 объектов в России, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Совокупная торговая площадь составляет 266,5 тыс. кв. м.
Михаил Уржумцев, генеральный директор Melon Fashion Group, назвал прошедший год «по-настоящему переломным в fashion-индустрии и для Melon Fashion Group». «В своих планах и мечтах мы рисовали одни цели, но в одночасье пришлось всё перекроить», — отметил он.
По его словам, на рынке сложилась любопытная ситуация: часть брендов ушли, часть — остались. Санкции, разорванные цепочки поставок, неопределенность и информационный шум образовали новое неосвоенное поле fashion-ретейла.
О планах Melon Fashion Group вывести на рынок новую сеть читайте в материале «Фонтанки».