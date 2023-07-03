    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, ю-з

    745мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.38eur96.02

    Житель Красноярска дважды лишился мобильного телефона, ради которого решился на преступление

    703
    обсудить

    Сразу после открытия ломбарда на Васильевском острове в него пришел клиент с пистолетом. Деньги его не интересовали.

    Сотрудник заведения на Среднем проспекте обратился в полицию около двух дня, стало известно «Фонтанке» 3 июля. Он сообщил, что с 10 до 10.20 в помещение ломбарда зашел мужчина и, размахивая пистолетом, забрал телефон «Realme» стоимостью 4 тыс рублей.

    Подозреваемого, 36-летнего ранее неоднократно судимого жителя Красноярска, задержали в тот же день около пяти дня на 6-ой линии Васильевского острова.

    По предварительной информации, похищенный телефон он сам ранее и заложил ломбард.

    Его, а также еще два мобильных, пистолет и банковские карты у мужчины изъяли.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РазбойЛомбардЗадержание
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close