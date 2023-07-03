Житель Красноярска дважды лишился мобильного телефона, ради которого решился на преступление

Сразу после открытия ломбарда на Васильевском острове в него пришел клиент с пистолетом. Деньги его не интересовали.



Сотрудник заведения на Среднем проспекте обратился в полицию около двух дня, стало известно «Фонтанке» 3 июля. Он сообщил, что с 10 до 10.20 в помещение ломбарда зашел мужчина и, размахивая пистолетом, забрал телефон «Realme» стоимостью 4 тыс рублей.



Подозреваемого, 36-летнего ранее неоднократно судимого жителя Красноярска, задержали в тот же день около пяти дня на 6-ой линии Васильевского острова.

