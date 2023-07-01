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    Пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии уже 18. В нём ехали жители Петербурга и других регионов

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    Фото: МВД Карелии
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    Пострадавших в ДТП с петербургским автобусом в Карелии всё больше. По данным республиканского Минздрава, госпитализированы десять человек, восемь на амбулаторном лечении. Ранее карельское МВД сообщало о восьми пострадавших.

    По словам главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, в автобусе находились 40 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской областей и Пензы. Десять человек доставлены в Сортавальскую ЦРБ. По результатам обследования у двоих диагностированы тяжёлые травмы. У семерых переломы, у одного вывих сустава, у жителя Нижегородской области ушиб мягких тканей. Восемь человек направлены на амбулаторное лечение.

    «Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает», — подчеркивает Охлопков.

    Детей среди пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Эта авария случилась на трассе между посёлками Куркиёки и Койонсаари в Лахденпохском районе, туристический автобус опрокинулся. Ещё один автобус из Петербурга улетел в кювет в самом посёлке Куркиёки, информации о пострадавших в этой аварии нет. СУ СК по Карелии ведёт доследственную проверку.

    Фото: МВД Карелии

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