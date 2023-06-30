Эксперты: «Курс рубля отразится на ценах, но не сразу»

Доллар 30 июня закончил торги на отметке 89,6 рубля, евро — на 97,8.



Таким образом, к вечеру пятницы рубль потерял по отношению к доллару 2,3% за день и более 10% за последний месяц. Курс евро к рублю за день вырос на 2,8%, за месяц — примерно на 13%. Все это, безусловно, отразится на ценах импортных товаров, считают эксперты — но не сразу.

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что рисков для финансовой стабильности ЦБ не видит, но динамику учтет на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке.

Вот так Заботкин прокомментировал ситуацию с курсом(цитата по «Интерфаксу»: «Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь — тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз.... И курс отражает это ухудшение во внешних условиях».