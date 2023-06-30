Эксперты: «Курс рубля отразится на ценах, но не сразу»

Доллар 30 июня закончил торги на отметке 89,6 рубля, евро — на 97,8.
Таким образом, к вечеру пятницы рубль потерял по отношению к доллару 2,3% за день и более 10% за последний месяц. Курс евро к рублю за день вырос на 2,8%, за месяц — примерно на 13%. Все это, безусловно, отразится на ценах импортных товаров, считают эксперты — но не сразу.
Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что рисков для финансовой стабильности ЦБ не видит, но динамику учтет на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке.
Вот так Заботкин прокомментировал ситуацию с курсом(цитата по «Интерфаксу»: «Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь — тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз.... И курс отражает это ухудшение во внешних условиях».
Напомним, 30 июня президент РФ Владимир Путин поручил ЦБ и правительству до 1 августа подготовить предложения, как изменить подходы к валютному регулированию и контролю с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий. Какие еще поручения он дал по итогам встречи с «Деловой Россией», читайте здесь.