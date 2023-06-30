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    «Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц». Медведев опубликовал новый пост после 24 июня

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    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 30 июня, опубликовал в своем Telegram-канале новый пост спустя почти неделю после мятежа ЧВК «Вагнер». В своей новой публикации Медведев отреагировал на последние события цитатами из Николая Васильевича Гоголя.

    Бывший премьер-министр и экс-президент пишет, что с интересом читал новости «из столиц подгнивающего англосаксонского мира. О том, что они, мол, наблюдают за событиями в нашей стране и будут обсуждать их с какими-то партнерами. Некоторые деятели даже о появившихся на фасаде России трещинах вещали».

    Дмитрий Медведев напомнил, что еще совсем недавно «мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия», а уже сейчас наблюдаем за тем, кого будет выбирать американской народ: «старика с острой деменцией» или «молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора».

    Заместитель председателя РФ напомнил и о происходящих в настоящее время событиях во Франции — стихийных массовых акциях протеста. Медведев посетовал, что сейчас «не на ком взгляд остановить» и не с кем вести дела. Затем он решил процитировать Гоголя.

    «Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: «Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». Впрочем, если вспомнить ещё одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего». Занавес», — сказано в публикации Дмитрия Медведева в его Telegram-канале.

    Свой предыдущий пост, который вышел 24 июня, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посвятил событиям вокруг ЧВК «Вагнер». Он заявил, что весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России окажется «под управлением бандитов».

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