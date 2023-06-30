«Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц». Медведев опубликовал новый пост после 24 июня

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 30 июня, опубликовал в своем Telegram-канале новый пост спустя почти неделю после мятежа ЧВК «Вагнер». В своей новой публикации Медведев отреагировал на последние события цитатами из Николая Васильевича Гоголя.



Бывший премьер-министр и экс-президент пишет, что с интересом читал новости «из столиц подгнивающего англосаксонского мира. О том, что они, мол, наблюдают за событиями в нашей стране и будут обсуждать их с какими-то партнерами. Некоторые деятели даже о появившихся на фасаде России трещинах вещали».

