Отмена массовых мероприятий, 875 задержанных. Что происходит во Франции

Во Франции четвертый день подряд проходят стихийные массовые акции протеста в связи с убийством 17-летнего Наэля М. По последним данным, в стране с вечера четверга задержано 875 человек, в наиболее агрессивных коммунах страны президент Эммануэль Макрон отменяет массовые мероприятия, пишет 30 июня газета Le Parisien.

Согласно последнему отчету Министерства внутренних дел Франции, после протестов минувшей ночью в стране было произведено 875 арестов, 408 из них — в районе штаб-квартиры парижской полиции.



Днем 30 июня президент Франции Эммануэль Макрон экстренно вернулся в Париж с саммита Евросоюза в Брюсселе, чтобы возглавить заседание оперштаба по борьбе с беспорядками, передает телеканал BFM.

Во время заседания Макрон отметил, что соцсети играют большую роль в популяризации митингов. В этой связи власти предпримут несколько мер: удаление сообщений с призывами к погромам, также полиция будет устанавливать личность тех, кто призывает к протестам в соцсетях, пишет Le Parisien.



Президент также напомнил, что в протестах принимает участие большое число молодых людей. «Я призываю всех родителей взять на себя ответственность. <...> Треть арестованных прошлой ночью — молодые люди. Я призываю к ответственности родителей», — заявил глава государства по итогам межведомственного кризисного совета.

Тем временем премьер-министр Франции на фоне протестов объявила о развертывании бронетехники жандармерии. Раньше использовали только полицейскую технику.



Во вторник, 27 июня, двое полицейских остановили 17-летнего юношу по имени Наэль за нарушение правил дорожного движения на желтом «Мерседесе». Первоначально полиция сообщила, что офицер застрелил подростка, потому что тот совершил на него наезд. Однако эта версия не сходится с опубликованными кадрами.

