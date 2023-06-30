Отмена массовых мероприятий, 875 задержанных. Что происходит во Франции

Во Франции четвертый день подряд проходят стихийные массовые акции протеста в связи с убийством
Согласно последнему отчету Министерства внутренних дел Франции, после протестов минувшей ночью в стране было произведено 875 арестов, 408 из них — в районе штаб-квартиры парижской полиции.
Днем 30 июня президент Франции Эммануэль Макрон экстренно вернулся в Париж с саммита Евросоюза в Брюсселе, чтобы возглавить заседание оперштаба по борьбе с беспорядками, передает телеканал BFM.
Во время заседания Макрон отметил, что соцсети играют большую роль в популяризации митингов. В этой связи власти предпримут несколько мер: удаление сообщений с призывами к погромам, также полиция будет устанавливать личность тех, кто призывает к протестам в соцсетях, пишет Le Parisien.
Президент также напомнил, что в протестах принимает участие большое число молодых людей. «Я призываю всех родителей взять на себя ответственность. <...> Треть арестованных прошлой ночью — молодые люди. Я призываю к ответственности родителей», — заявил глава государства по итогам межведомственного кризисного совета.
Тем временем премьер-министр Франции на фоне протестов объявила о развертывании бронетехники жандармерии. Раньше использовали только полицейскую технику.
Во вторник, 27 июня, двое полицейских остановили
Эпицентр беспорядков находится в Нантере, рабочем городке на западной окраине Парижа — именно там подросток был убит. Полицейскому, который предположительно застрелил подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве. При этом расследуется дело и в отношении Наэля, который, по словам прокурора, в тот день совершил многочисленные нарушения правил дорожного движения.