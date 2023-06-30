Задержанный в Стрельне с оружием мужчина стал фигурантом уголовного дела

После задержания пенсионера, который с оружием прошел на территорию учебного центра ГУМРФ имени адмирала
Экспертиза показала, что с собой у него были пять патронов, пригодных для стрельбы из пистолета Макарова, и один — для холостой стрельбы, а также пистолет, переделанный из списанного охолощенного оружия.
Дело возбуждено по статье о незаконном хранении оружия, его частей или боеприпасов. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.
Как рассказывала «Фонтанка», 63-летний задержанный раньше проблем с законом не имел. На территории городка университета его заметили охранники и вызвали полицию.