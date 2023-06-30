Задержанный в Стрельне с оружием мужчина стал фигурантом уголовного дела

После задержания пенсионера, который с оружием прошел на территорию учебного центра ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова в Стрельне, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 30 июня.



Экспертиза показала, что с собой у него были пять патронов, пригодных для стрельбы из пистолета Макарова, и один — для холостой стрельбы, а также пистолет, переделанный из списанного охолощенного оружия.



Дело возбуждено по статье о незаконном хранении оружия, его частей или боеприпасов. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

