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    Задержанный в Стрельне с оружием мужчина стал фигурантом уголовного дела

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    После задержания пенсионера, который с оружием прошел на территорию учебного центра ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова в Стрельне, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 30 июня.

    Экспертиза показала, что с собой у него были пять патронов, пригодных для стрельбы из пистолета Макарова, и один — для холостой стрельбы, а также пистолет, переделанный из списанного охолощенного оружия.

    Дело возбуждено по статье о незаконном хранении оружия, его частей или боеприпасов. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

    Как рассказывала «Фонтанка», 63-летний задержанный раньше проблем с законом не имел. На территории городка университета его заметили охранники и вызвали полицию.

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