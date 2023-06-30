Мать умершего 6-летнего мальчика в Москве рассказала, почему врачи скорой не стали госпитализировать ребенка

Мать скоропостижно скончавшегося в Москве шестилетнего мальчика, которого не стали госпитализировать, несмотря на подозрение на менингит, рассказала про последний день жизни ребенка. Подробности 30 июня сообщает портал MSK1.RU.



По словам женщины, ребенку стало плохо за день до трагедии, он жаловался на озноб. Она дала сыну ибупрофен и вызвала педиатра, который после осмотра поставил под вопросом диагноз «менингококковая инфекция», увидев симптом Кернига.



Врач написал направление на госпитализацию и вызвал скорую помощь. Однако прибывшие в квартиру коллеги также осмотрели ребенка и не согласились с предполагаемым диагнозом.

