Мать умершего 6-летнего мальчика в Москве рассказала, почему врачи скорой не стали госпитализировать ребенка

Мать скоропостижно скончавшегося в Москве шестилетнего мальчика, которого не стали госпитализировать, несмотря на подозрение на менингит, рассказала про последний день жизни ребенка. Подробности 30 июня сообщает портал MSK1.RU.
По словам женщины, ребенку стало плохо за день до трагедии, он жаловался на озноб. Она дала сыну ибупрофен и вызвала педиатра, который после осмотра поставил под вопросом диагноз «менингококковая инфекция», увидев симптом Кернига.
Врач написал направление на госпитализацию и вызвал скорую помощь. Однако прибывшие в квартиру коллеги также осмотрели ребенка и не согласились с предполагаемым диагнозом.
Женщина вспоминает, что врачи скорой диагностировали ОРВИ, поскольку мальчик не боялся света, шума и у него не было сыпи. Матери сказали, что госпитализировать его не будут, потому что так будет лучше для ребенка. Якобы в отделении сын может подхватить менингит от детей, которые лежат с этой инфекцией. В итоге, доводы врачей показались москвичке убедительными.
После отъезда скорой, продолжает женщина, ребенку дали анальгин, но ночью ему стало совсем плохо, поднялась температура и он начал задыхаться и синеть. Взрослые вызвали реанимобиль. Сын умер у матери на руках. Врачи приехали только через 15 минут, а он уже никаких признаков жизни не подавал, несмотря на то, что они пытались его откачать, говорит женщина.
Мать умершего мальчика также рассказала, после трагедии к ней пришел следователь, чтобы зафиксировать смерть. По ее словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Редакция MSK1.RU направила запрос в пресс-службу ведомства для уточнения этой информации. Проверку по факту случившегося также проводит Росздравнадзор Москвы.