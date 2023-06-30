    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    0 м/с, штиль

    753мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.03eur95.11

    Рейды и камеры. Как в Ярославской области будут отучать граждан плевать на улицах

    127
    1 комментарий

    Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 29 июня рассказал РИА Новости, как именно в регионе будут выявлять нарушителей после введения штрафов за плевки на улице.

    Напомним, накануне Ярославская область «первой в стране и третьей в мире» ввела ответственность за плевки в общественных местах. По словам Евраева, такой запрет есть ещё только в Сингапуре и Казахстане.

    Теперь в 76-м регионе за плевок штрафуют на 1 500 рублей. Если некультурного гражданина поймают второй раз — придётся заплатить уже 3 000 рублей.

    Губернатор заявил, что контролировать соблюдение новых норм будут административные комиссии в каждом муниципальном районе. Сотрудники будут лично выходить в рейды, «фиксировать правонарушения и прямо на месте составлять постановление».

    «Возможна фиксация правонарушения также с использованием видеокамеры с функцией автоматического распознавания лиц. Сейчас в регионе уже действуют такие камеры в рамках программы «Безопасный город», в дальнейшем их количество будет расти», — уточнил Евраев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Штраф за плевокЯрославская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close