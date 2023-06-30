Рейды и камеры. Как в Ярославской области будут отучать граждан плевать на улицах

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 29 июня рассказал РИА Новости, как именно в регионе будут выявлять нарушителей после введения штрафов за плевки на улице.



Напомним, накануне Ярославская область «первой в стране и третьей в мире» ввела ответственность за плевки в общественных местах. По словам Евраева, такой запрет есть ещё только в Сингапуре и Казахстане.

Теперь в 76-м регионе за плевок штрафуют на 1 500 рублей. Если некультурного гражданина поймают второй раз — придётся заплатить уже 3 000 рублей.

Губернатор заявил, что контролировать соблюдение новых норм будут административные комиссии в каждом муниципальном районе. Сотрудники будут лично выходить в рейды, «фиксировать правонарушения и прямо на месте составлять постановление».